На официальном сайте Высшего совета правосудия обнародован текст решения ВСП о прекращении работы судов в связи с мерами по борьбе с терроризмом в регионе.

Отмечается, что решение принято 25 января 2018.

30 сентября 2016 вступил в силу закон «О судоустройстве и статусе судей».

Согласно части седьмой статьи 147 указанного закона в связи со стихийным бедствием, военными действиями, мерами по борьбе с терроризмом или другими чрезвычайными обстоятельствами работа суда может быть прекращена по решению Высшего совета правосудия, которое принимается по представлению председателя Верховного Суда.

Верховный Суд начал работу 15 декабря 2017.

9 января 2018 в Высший совет правосудия поступило представление председателя Верховного Суда о прекращении работы судов в Автономной Республике Крым, Донецкой и Луганской областях. Представление внесено в связи с мерами по борьбе с терроризмом на территориях, где расположены суды, и с целью обеспечения надлежащего перевода судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня без конкурса. К представлению добавлен Список судов, которые не осуществляют правосудия.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 147 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», статьями 3, 30, 34 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» 25 января 2018 Высший совет правосудия постановил прекратить работу местных и апелляционных судов.