также в разделеОбщество
31 января. Картина дня 25
Саакашвили вызвали на допрос по делу экс-беркутовцев 26
В Крыму судят украинца, избитого за символику «Азова» 46
«ДНР» и «ЛНР» хотят создать таможенный союз 44
За год в Украине пьяных водителей стало на четверть больше 21
Полиция разыскивает боевиков, жестоко убивших 4 жителей Славянска 28
ЕС развенчал мифы о новых стандартах молока в Украине 94
Суд арестовал экс-главу Администрации морпортов 45
В Украину снова идут сильные морозы 91
Украинцы смогут воспользоваться 4G уже весной 32
СМИ: Насирова уволили за двойное гражданство 66
Боевики не вернули «Укрзализныце» 30 тысяч единиц подвижного состава 210
ВСУ взяли под контроль село в «серой зоне» на Луганщине 339
ТГК: Обстрелы со стороны НВФ во время перемирия были прицельными 63
Госгеокадастру запретили единолично распоряжаться землей 70
Насиров обещает доказать незаконность своего увольнения 28
Чиновник «Киевводоканала» за взятки закрывал глаза на сброс токсинов в канализацию 31
НАБУ подозревает 8 человек в завладении 247 млн Администрации морпортов 34

На официальном сайте Высшего совета правосудия обнародован текст решения ВСП о прекращении работы судов в связи с мерами по борьбе с терроризмом в регионе.

Отмечается, что решение принято 25 января 2018.

30 сентября 2016 вступил в силу закон «О судоустройстве и статусе судей».

Согласно части седьмой статьи 147 указанного закона в связи со стихийным бедствием, военными действиями, мерами по борьбе с терроризмом или другими чрезвычайными обстоятельствами работа суда может быть прекращена по решению Высшего совета правосудия, которое принимается по представлению председателя Верховного Суда.

Верховный Суд начал работу 15 декабря 2017.

9 января 2018 в Высший совет правосудия поступило представление председателя Верховного Суда о прекращении работы судов в Автономной Республике Крым, Донецкой и Луганской областях. Представление внесено в связи с мерами по борьбе с терроризмом на территориях, где расположены суды, и с целью обеспечения надлежащего перевода судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня без конкурса. К представлению добавлен Список судов, которые не осуществляют правосудия.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 147 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», статьями 3, 30, 34 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» 25 января 2018 Высший совет правосудия постановил прекратить работу местных и апелляционных судов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

186
Теги