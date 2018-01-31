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Директору департамента «АК Киевводоканал» и двум посредникам сообщено о подозрении получение неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба ГПУ.

Установлено, что должностные лица, злоупотребляя служебным положением, уменьшали  или вообще аннулировали штрафные санкции, начисленные балансосодержателям канализационных сетей за сброс в сточные воды загрязняющих веществ с превышением их допустимой концентрации, чем нанесли ущерб государству в виде непоступления в бюджет средств в виде штрафов и загрязнения окружающей среды, повлекшие тяжкие последствия.

За совершение таких действий 29 января был задержан директор департамента «АК Киевводоканал» и два посредника, которые по предварительному сговору требовали и получили от одного из руководителей общества неправомерную выгоду в виде бытовой техники и денежные средства.

В настоящее время в указанном уголовном производстве задержанным лицам сообщено о подозрении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

 
ForUm

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