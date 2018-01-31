С 7-8 февраля в Украине ожидается существенное похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 1-го февраля в Украине будет сухая погода. «Высокое атмосферное давление уже постепенно подсушивает землю, дороги и тротуары, завтра везде - без осадков. Температура ночью снизится», – отметила синоптик.

«На востоке, северо-востоке минимально даже может быть до -8 градусов, на западе – около нуля, на остальной территории – 1-5 градусов», – сообщила она.

Диденко отметила, что в первый день февраля воздух потеплеет до +4 + 9 на западе, ожидается + 1 + 5 градусов на севере, в центре, на юге + 5 + 9 градусов, на востоке 1-4 градуса мороза. «Итак, завтра в течение суток в Украине от +9 до -8 градусов. Приличный контраст. Не забывайте о гололедице», – подчеркнула синоптик.

«В Киеве 1 февраля сухо, даже днем ​​солнечно, ближайшей ночью до 4 мороза, завтра днем ​​до +4 градусов. Пока что так и будет в Украине - холодная ночь, теплый день», – сообщила Диденко.

При этом она подчеркнула, что с 7-8 февраля в Украину придет очередное существенное похолодание. «Зима еще на своей территории», – подытожила синоптик.