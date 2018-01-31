Молоко второго сорта после введения новых стандартов будет продаваться для производства кормов для животных или казеина. Об этом говорится в заявлении представительства Европейского Союза в Украине.

«Европейский Союз запретил украинцам продавать молоко из частных домохозяйств. Такую и другую похожую ложную информацию распространяют российские, а после них также некоторые украинские СМИ. Они, например, пишут, что молочные продукты подорожают, но все равно не станут более качественными. А молоко от населения не может соответствовать новым нормам. Популисты говорят, что у крестьян не только исчезнет источник дополнительного заработка, они начнут массово вырезать коров на мясо. В результате, мы будем потреблять некачественное иностранное молоко», - развенчивают мифы в дипведомстве.

Многие из опасений, которые распространяют украинские медиа относительно последствий введения новых молочных норм, были присущи Польши, Чехии, балтийским странам, когда они внедряли похожие европейские требования.

«Путешествуя этими странами, можно убедиться, что эти мифы и опасения не оправдались. Конечно, для повышения стандартов нужно инвестировать средства. Однако центрально фермеры выжили и сегодня процветают», - отметили в ЕС.

Минагрополитики отложило внедрение новых стандартов молока с 1 января на 1 июля 2018 года. Новые стандарты значительно улучшат безопасность молока в Украине. Принятие этих стандартов является одним из обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации.

Введение новых норм будет постепенным, чтобы производители могли адаптировать свое производство. Предусмотрен переходный период в два года.

Часто молоко от населения соответствует лишь сегодняшним нормам второго сорта из-за плохой санитарии при доении и хранении. Однако можно повысить уровень безопасности «домашнего» молока. Для этого при доении нужно мыть руки и быть в чистой одежде. Следует использовать чистые емкости и доильные установки. Также молоко нужно хранить при температуре ниже 10С.

Больных животных нужно лечить. После использования антибиотиков стоит подождать, пока их остатки не выведутся из организма животного. Это стандартная практика во всех странах мира. Ведь когда остатки антибиотиков попадут из молока в организм человека, это усилит резистентность к антибиотикам.

Для фермеров здесь есть польза: молоко высшего класса можно дороже продать.

Они могут объединяться в кооперативы. Вместе будет легче и дешевле внедрить эти меры и повысить сорт молока. Появятся также средства для развития инфраструктуры для доставки продукта на перерабатывающие заводы. В 2018 году правительство Украины выделяет 1 млрд грн на сотрудничество и развитие малого фермерства.

Сегодня в Украине только молоко экстра сорта соответствует высоким требованиям к безопасности в ЕС. Для представления, уровень разрешенного количества микроорганизмов молока первого сорта в 5 раз выше, чем это разрешено в ЕС. Уровень соматических клеток также на 200 тыс./см3 больше, чем в ЕС.

Количество соматических клеток показывает, корова, от которой получено молоко, была здоровой. Инфекции и возбудители заболеваний могут передаваться от коровы к потребителям.

Для молока высшего класса уровень микроорганизмов – в 3 раза выше.

В соответствии с запланированными изменениями, использование молока второго сорта для производства пищевых продуктов после завершения переходного периода будет ограничено, однако разрешено для производства кормов для животных или казеина. Для молока первого класса уменьшен допустимый уровень соматических клеток. Хотя новая норма все равно будет значительно больше, чем это разрешено в ЕС (500 и 400 тыс. /см3 соответственно).

Нормы для молока первого и высшего сорта не изменяются.

В результате, когда новые стандарты заработают, только молоко экстра класса будет полностью соответствовать нормам ЕС. В Украине за период с января по октябрь 2017 увеличилась доля такого молока до 15%, полученного от сельскохозяйственных предприятий. Ассоциация производителей молока Украины требует от своих членов уже сейчас полного перехода на производство молока только высшего сорта до 2022 года.

Молоко второго сорта не обязательно исчезнет. Его можно будет дополнительно перерабатывать на молокозаводах. Хотя пищевая ценность после этого значительно снизится. Ограничение такого молока будет происходить постепенно с переходным периодом. И даже после этого его можно будет использовать для производства кормов для животных и казеина.

«Сегодня Украина осуществляет адаптацию системы безопасности пищевых продуктов к реалиям рыночной экономики. Предыдущие советские подходы здесь не действуют. Киев стремится приблизить ее к системе, действующей в ЕС и других развитых странах. В частности, теперь предприниматели, а не государство, должны определять и минимизировать потенциальные опасные факторы и риски производственного процесса и мощностей (принципы НАССР). Кроме того, контроль происходит на всех стадиях пищевой цепочки: от производства и транспортировки до хранения и продажи в магазине», - резюмировали в ЕС.