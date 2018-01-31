Украинским военным начали выдавать матрасы и подушки нового образца из синтетических материалов. Об этом заявил заместитель министра обороны Олег Шевчук, сообщает пресс-служба ведомства.

«Украинские предприятия с участием Минобороны наладили производство тяжелых тканей (отечественные аналоги «оксфорда» и «кордуры»), огнеупорных (аналоги «номекса» и «дефендера-м»), трикотажного полотна для изготовления термобелья и утеплителей (аналоги «полартек пауэр грид» , «классик-200», «классик-300»), тканей для изготовления палаток на замену брезентов, новых синтетических нетканых утеплителей высокого коэффициента теплосбережения. Словом, есть чем порадовать победителей, и эту работу мы активизируем в 2018 году», – отметил он.

Шевчук подчеркнул, что не все осознают, насколько это колоссальный труд. «Это часть коренных изменений в Вооруженных силах. Ведь еще недавно наш солдат получал старый матрас советского образца, набитый ватой, и спал на подушке из отходов швейного производства. Теперь вместо этих анахронизмов - пенополиуретановые матрасы и подушки с синтетическим наполнителем. Именно на таких сейчас спит большинство людей», – подытожил он.