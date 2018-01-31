На 68-м году жизни скончался первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. По данным СМИ, он умер во время пробежки.

Кабинет Министров Украины уволил ранее отстраненного от исполнения обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. Он считает свое увольнение незаконным.

За минувшие сутки зафиксировано 3 обстрела сил АТО со стороны оккупантов, в результате которых погиб один украинский воин, еще двое - получили ранения.

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в соучастии в незаконном завладении сжиженным газом бывшему премьер-министру Николаю Азарову и объявила его в розыск.

Совокупное состояние российских миллиардеров, которые стали фигурантами так называемого «кремлевского доклада» Минфина США, за день упало на 1,1 миллиарда долларов. Новый американский список олигархов РФ насчитывает бизнесменов с активами в Украине.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины взяли под контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области, которое находилось в «серой зоне» на линии разграничения.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) продала частоты для развития в Украине связи нового поколения – 4G трем ведущим операторам мобильной связи – «Киевстар», Vodafone и lifecell за 2,456 миллиарда гривен.

Украина исключила Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию из перечня рисковых стран по трансфертному ценообразованию.

Командир ОО «Национальные дружины» Игорь Михайленко заявил, что возглавляемая им организация существует за счет альтруизма, и опроверг финансирование структуры бизнесом.

Украину на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Республика Южная Корея) будут представлять 33 атлета.

В Рубежном Луганской области зафиксирован и лабораторно подтвержден первый случай заболевания дифтерией в Украине. Кроме того, в Киеве зафиксировали первый случай заболевания столбняком. В Минздраве заявили, что подозрение на заболевание дифтерией в Луганской области не подтвердилось.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали семь человек, вероятно причастных к хищению средств ГП «Администрация морских портов Украины» в размере 247 млн ​​грн.

Следственный судья Соломенского районного суда Киева назначил меру пресечения экс-главе предприятия в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн грн.

Главный редактор интернет-издания «Страна. ua» Игорь Гужва выехал в Австрию и попросил там политическое убежище.