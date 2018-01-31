В Бахмуте Донецкой области за незаконное завладение транспортным средством задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Отмечается, что в воинской части назначено служебное расследование.
По данному факту Военной службой правопорядка проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
Национальной полицией правонарушение внесено в Единый реестр досудебных расследований. Начато следствие.
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