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Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение, которое лишает структуры Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра права единолично принимать решения по распоряжению землями за пределами населенных пунктов - без согласия объединенных территориальных общин, сообщили ForUm’у департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Решение принято по инициативе премьер-министра Украины Владимир Гройсман.

«С завтрашнего дня ни один Геокадастр страны не имеет права принимать единоличные решения. Не дай Бог кто-то попытается передать землю за пределами населенного пункта (без согласия ОТГ). За это будет четкая уголовная ответственность – выбросим из кабинета», – подчеркнул Гройсман.
ForUm

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