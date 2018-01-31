Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение, которое лишает структуры Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра права единолично принимать решения по распоряжению землями за пределами населенных пунктов - без согласия объединенных территориальных общин, сообщили ForUm’у департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Решение принято по инициативе премьер-министра Украины Владимир Гройсман.

«С завтрашнего дня ни один Геокадастр страны не имеет права принимать единоличные решения. Не дай Бог кто-то попытается передать землю за пределами населенного пункта (без согласия ОТГ). За это будет четкая уголовная ответственность – выбросим из кабинета», – подчеркнул Гройсман.