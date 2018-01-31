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В противовес решению предыдущей администрации Барака Обамы о прекращении работы американской тюрьмы для террористов в Гуантанамо, нынешний президент США Дональд Трамп распорядился продолжить ее функционирование.

Об этом он заявил во время выступления во вторник перед Конгрессом «О положении дел в стране», сообщает Укринформ.

«Итак, сегодня я выполняю еще одно обещание. Я только что подписал распоряжение министру (обороны. – Ред.) Мэттису пересмотреть нашу политику содержания (преступников. – Ред.) под стражей и продолжить работу пенитенциарных учреждений в Гуантанамо», - заявил глава Белого дома.

Он объяснил это решение тем, что в прошлом США «бессмысленно выпустили сотни опасных террористов, чтобы снова встретиться с ними на поле боя», включая лидера ИГИЛ аль-Багдади.

В этой связи он подчеркнул, что к террористам нужно относиться без поблажек.

«Мы должны четко понимать: террористы – это не только преступники, это и незаконные вражеские комбатанты. И когда их захватывают за рубежом, их надо считать террористами, кем они и являются», - подчеркнул Трамп.

Президент также обратился к Конгрессу с просьбой обеспечить, чтобы в борьбе с ИГИЛ и Аль-Каидой Соединенные Штаты продолжали иметь все необходимые полномочия для задержания террористов, где бы они ни преследовались.

 
ForUm

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