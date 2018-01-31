Судебное заседание по делу о госизмене беглого президента Украины Виктора Януковича перенесли на 7 февраля.

Сегодня на заседание не прибыли защитники Януковича, сообщает 112 Украина.

«Суд в очередной раз вынужден объявить в суде перерыв на 10:00 7-го февраля», - сказал судья.

Он отметил, что судьи соглашаются со стороной обвинения касательно того, что адвокаты нарушают разумные сроки рассмотрения уголовного производства.

«Также суд учитывает, что относительно данного ходатайства о невозможности прибыть на судебное заседание добавлен лишь один билет защитника Сердюка. Каких-либо данных, что защитник Федоренко находится на больничном, Фозекош и Биленко находятся в командировке, к данному ходатайству суду не предоставили», - отметил судья.

После короткого заседания прокурор Руслан Кравченко не согласился назвать журналистам фамилии свидетелей, которых планировали пригласить сегодня.

«Мы предварительно приглашали, но после того, как защитник Сердюк сообщил, что его не будет, мы сообщили свидетелям, чтобы они не прибывали. В настоящее время нет разницы, кого мы приглашали на сегодня, будем приглашать на 7 и 8 февраля. Смогу (сказать фамилии. - Ред.) в следующий вторник», - сказал Кравченко.

Напомним, Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году.

В деле, которое рассматривает суд, следствие инкриминирует Януковичу три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).

Экс-президент Украины, который сбежал в Россию после расстрелов на Майдане, обвинения отвергает.