Украина совместно с Италией начинает подготовку технико-экономической документации для внедрения высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине. Об этом во время встречи 30 января договорились министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и президент компании Italferr Рикардо Мария Монти, а также представители посольства Итальянской Республики в Украине.

Омелян подчеркнул, что введение высокоскоростного железнодорожного движения в Украине является мега инфраструктурным проектом государственного значения. «Это - мегапроект, реализация которого не только изменит железнодорожный сектор, но и положительно скажется на экономическом состоянии ряда регионов, значительно расширит мощности существующих сфер производства и запустит новые. Сегодня вместе с итальянскими партнерами мы делаем первый шаг на этом пути», – отметил он.

«Я рад, что мы можем начать этот процесс при поддержке компании Italferr, которая относится к Государственной железнодорожной группе и имеет опыт в своем секторе более 30 лет. Мы привлекаем Italferr к разработке ТЭО европути сообщением Одесса-Киев-Львов. Достижениями компании являются значительные инфраструктурные проекты для обычного и высокоскоростного железнодорожного сектора, как в Италии, так и в других странах. И крайне важно, что изменения в Украине мы начинаем при поддержке ведущей европейской компании», - добавил глава министерства.