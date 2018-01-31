также в разделеОбщество
Скончался первый космонавт Украины Каденюк 57
Украинцев предупредили о сильном ветре 27
В Украине зафиксирован первый в году случай дифтерии 51
В «кремлевский доклад» попали олигархи с бизнесом в Украине 30
Адвокат: «Топаз» может попросить об амнистии 33
В Минздраве рассказали, когда ожидается пик вспышки кори 48
30 января. Картина дня 49
В «Борисполе» задержали вербовщика террористов 34
На Киевщине из-за долгов от газа отключили целый город 72
Луценко: Публичность конфликта ГПУ и НАБУ была ошибкой 52
В Сухопутных войсках стартовали сборы резервистов 50
Украина снова прекратила подачу воды в оккупированный Луганск 92
Гиркин заявляет, что ему «ни тепло, ни холодно» от решения суда по MH17 113
Обнародовано видео испытаний украинской крылатой ракеты 57
Луценко заявил, что отдохнул на Сейшелах «без излишеств» 57
Минрегион обвинил Минфин в блокировании возмещения субсидий 40
В Ивано-Франковске кран упал на автомобиль, погибли 2 человека 53
Антимайдановцу «Топазу» дали 8 лет тюрьмы 70

Украина совместно с Италией начинает подготовку технико-экономической документации для внедрения высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине. Об этом во время встречи 30 января договорились министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и президент компании Italferr Рикардо Мария Монти, а также представители посольства Итальянской Республики в Украине.

Омелян подчеркнул, что введение высокоскоростного железнодорожного движения в Украине является мега инфраструктурным проектом государственного значения. «Это - мегапроект, реализация которого не только изменит железнодорожный сектор, но и положительно скажется на экономическом состоянии ряда регионов, значительно расширит мощности существующих сфер производства и запустит новые. Сегодня вместе с итальянскими партнерами мы делаем первый шаг на этом пути», – отметил он.

«Я рад, что мы можем начать этот процесс при поддержке компании Italferr, которая относится к Государственной железнодорожной группе и имеет опыт в своем секторе более 30 лет. Мы привлекаем Italferr к разработке ТЭО европути сообщением Одесса-Киев-Львов. Достижениями компании являются значительные инфраструктурные проекты для обычного и высокоскоростного железнодорожного сектора, как в Италии, так и в других странах. И крайне важно, что изменения в Украине мы начинаем при поддержке ведущей европейской компании», - добавил глава министерства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги