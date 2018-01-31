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Президент США Дональд Трамп лично назвал Россию противником США, который вместе с Китаем, терроризмом и преступными режимами составляет вызов национальной безопасности Америки.

Об этом он заявил во вторник, во время выступления перед Конгрессом с обращением «О положении дел в стране, сообщает Укринформ.

«В то время, как мы возрождаем силу и уверенность внутри Америки, мы также восстанавливаем свою силу и позиции за рубежом. По всему миру мы сталкиваемся с преступными режимами, террористическими группировками соперниками, такими как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», - заявил президент США.

В этой связи он подчеркнул, что отвечать на эти вызовы нужно не слабостью, которая ведет прямым путем к конфликтам, а «непревзойденной силой» что является надежным средством национальной обороны.

«По этой причине я обращаюсь к Конгрессу с просьбой положить конец опасным сокращением (оборонного бюджета. – Ред.) и в полной мере профинансировать наших уважаемых военных», - заявил Трамп.

Он также заявил, что в рамках оборонной политики США должны модернизировать и восстановить ядерный арсенал, «сделать его настолько сильным и мощным, чтобы сдерживать любые акты агрессии». Президент США также выразил надежду, что когда-нибудь в мире произойдет полное ядерное разоружение, но, по его словам, сейчас ситуация, увы, остается другой.
ForUm

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