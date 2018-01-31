Ракетный эсминец Королевского ВМФ Великобритании Duncan, оснащенный ракетами Tomahawk, вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает Объединенное военно-морское командование НАТО в Twitter.

Отмечается, что в настоящее время британский эсминец направляется в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря. В походе его сопровождает турецкий фрегат Gaziantep (Газиантеп), сообщает Укринформ.

24 января в Черное море также вошел разведывательный корабль британского Королевского ВМФ Enterprise (Энтерпрайз), который официально считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем.