также в разделеПроисшествия
Из-за гриппа в Виннице закрыли все школы 19
Сутки в зоне АТО: 3 обстрела, 1 военный погиб, еще 2 – ранены 29
Возле харьковского магазина взорвалась граната 67
Взрыв в Харькове квалифицировали как хулиганство 29
В Харькове возле магазина прогремел взрыв, пострадали женщина и ребенок 109
В Харьковском университете Воздушных Сил застрелился курсант 107
На Сумщине во время охоты застрелили замглавы РГА 217
В Польше украинец на фуре въехал в жилой дом 67
Стало известно имя военного, погибшего от пули снайпера 104
На Николаевщине таксист сбил сидевшую на обочине пьяную школьницу 117
От пули снайпера погиб украинский военный 106
С начала АТО погибли 69 пограничников 64
Сутки в зоне АТО: 1 обстрел, ранен 1 военный 42
На Полтавщине от переохлаждения погибли 3 человека 61
Авиакатастрофа в Кременчуге: Пилоты могли не заметить трос телебашни 103
Сутки в АТО: 3 обстрела, двое военных получили боевые травмы 39
ГосЧС уточнила число жертв авиакатастрофы в Кременчуге 92
В Кременчуге разбился вертолет 105

С 30 на 31 января в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 43 населенных пунктов в 6 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Житомирской области обесточены 15 населенных пунктов, Черкасской - 7, Сумской - 7, Киевской - 6, Одесской - 5, Черниговской - 3.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги