С 30 на 31 января в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 43 населенных пунктов в 6 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Житомирской области обесточены 15 населенных пунктов, Черкасской - 7, Сумской - 7, Киевской - 6, Одесской - 5, Черниговской - 3.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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