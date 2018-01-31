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Антимайдановцу «Топазу» дали 8 лет тюрьмы 70

Осужденный на 8 лет антимайдановец Игнат Кромской, известный по прозвищу «Топаз», может подать прошение об амнистии. Об этом сообщил его адвокат Александр Шадрин.

«Кромской имеет право ходатайствовать на условно-досрочное освобождение или просьбу об амнистии», - рассказал он, сообщает УНИАН.

Кроме того, по словам защитника, Кромскому не засчитали дни, проведенные в СИЗО, после отмены «закона Савченко».

Напомним, 30 января в Харькове суд присудил  Кромскому 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Кромской подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами и уничтожением имущества), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали 28 марта 2014 года. На следующий день решением Ленинского районного суда г. Харькова ему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который он нарушил.

25 апреля 2014 года «беглеца» задержали в Донецке и в соответствии с решением суда взяли под стражу без права внесения залога. 

 
ForUm

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