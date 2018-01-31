Процесс введения санкций против России и тех, кто имеет с ней дела, только начинается. С таким заявлением выступил во вторник во время телефонного брифинга высокопоставленный представитель Госдепартамента США, сообщает Укринформ.

По его словам, это касается, прежде всего, оборонного и разведывательного секторов.

«29 января,не был определен как дедлайн для мероприятий, описанных в разделе 231 (Акта противодействия противникам Америки через санкции, CAATSA. – Ред.). Следовательно, это не было конечным сроком для введения санкций, на самом деле – это только начало», - отметил чиновник.

Он отметил, что после этого администрация может начать введение санкций против лиц, которые участвуют в сделках с разведывательным и оборонным секторами правительства РФ.

По словам чиновника, это произойдет, как только администрация примет соответствующее решение с учетом утвержденного закона.

Вместе с тем, он проинформировал, что администрация уже сделала ряд существенных шагов по выполнению этих положений. В частности, Вашингтон провел широкую работу со странами-партнерами, объяснив им, что именно Соединенные Штаты понимают под соглашениями с разведывательным и оборонным секторами РФ.

Это, по его словам, стало одним из вопросов во время секретного брифинга в Конгрессе со стороны американского дипломатического ведомства.

«В результате наших действий, которые проводились в глобальном масштабе, вы смогли предотвратить заключение потенциальных сделок на сумму в несколько миллиардов долларов. И это – настоящий успех, реальные деньги, и это реальное уменьшение доходов, которые не получит Россия», - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что закон имеет целью «напомнить российскому правительству о цене, которую РФ должна платить за свою пагубную деятельность, особенно по отношению к Украине».

Напомним, Минфин США в ночь на вторник, 30 января, опубликовал «кремлевский доклад» — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что включенных в «кремлевский список» российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на основе «кремлевского доклада» будут введены новые санкции против России.