За последнюю неделю корью заболели почти 900 человек, более половины детей.

Новых летальных случаев нет, но количество пациентов на 7% больше, чем неделю назад, говорится в сюжете ТСН.

Наиболее незащищенными оказались Ивано-Франковская, Одесская область и Закарпатье, устоять от недуга удалось лишь Черниговщине, где не зафиксировано ни одного случая заболевания. За несколько последних недель уровень привитых людей с катастрофических 45% удалось поднять до 93%. Но, несмотря на такой успех, в министерстве говорят, что быстро победить недуг не удастся.

«Высочайшее количество заболеваний ожидалось в конце зимы – начале весны, из-за этого в течение февраля и в марте мы еще будем наблюдать рост, но будем надеяться, что возьмем под контроль эту ситуацию», - рассказал победитель открытого конкурса на должность гендиректора «Центра общественного здоровья МОЗ Украины» Владимир Курпита.

После кори украинцев пугали новой волной бактериальной инфекции – дифтерией. Но ни одного случая еще не зарегистрировано, только на Луганщине у одного из пациентов заподозрили эту болезнь, но диагноз так и не подтвердили лабораторно.

«В связи с тем, что уровень охвата вакцинацией от дифтерии остается низким, риск формирования вспышки довольно высокий», - признают эксперты. Поэтому в МОЗ призывают не затягивать с плановым прививкам от дифтерии и отмечают, что вакцин хватает. Семейный врач Ксения Лелюк рассказывает, что желающих сделать прививку от дифтерии стало больше, но всем следует помнить и о противопоказаниях – это простуда и определенные хронические заболевания.

«Многие пропустили свои плановые прививки с 18 лет. Каждая взрослая личность должна прививаться каждые 10 лет», - напомнила она.

Медики подтверждают, что количество простуженных в последнее выросло, как и больных ОРВИ. Однако ни в одной из областей эпидемиологический порог не превышен, а единичные случаи гриппа зарегистрированы в семи областях.

Напомним, с начала вспышки заболеваемости корью в Украине умерли восемь взрослых и детей.