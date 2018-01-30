Министерство финансов США представило в Конгрессе так называемый «кремлевский доклад», в котором содержатся имена приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не видел «кремлевский список» Минфина США, но пошутил, что ему «обидно» в него не попасть.

Включенных в «кремлевский список» российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Петр Порошенко надеется, что европейские партнеры примут решении, похожее на «кремлевский доклад» США.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что «кремлевский доклад» должен заставить Российскую Федерацию согласиться на размещение реальной миротворческой миссии на Донбассе.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на основе «кремлевского доклада» будут введены новые санкции против России.

Суд решил не отстранять обвиняемую в незаконном обогащении главу Госаудитслужбы Лидию Гаврилову от выполнения служебных обязанностей.

Сегодня, 30 января, состоялись успешные первые летные испытания украинской крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать наземные и морские цели.

Группа родственников жертв катастрофы рейса MH17 выиграла дело в американском суде, что дает им право на компенсацию в сотни миллионов долларов. Иск подали члены семей 25 жертв катастрофы MH17, 10 из которых являются гражданами Нидерландов. Дело возбудили против главаря пророссийских сепаратистов Игоря Гиркина (Стрелкова).

В Харькове суд присудил антимайдановцу Игнату Кромскому, известному под кличкой «Топаз», 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что «Национальные дружины», могут существовать как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.

В то же время советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил, что украинское законодательство предусматривает регистрацию общественных организаций, которые осуществляют помощь в охране общественного правопорядка и государственной границы, однако действия должны быть скоординированы с правоохранительными органами.

ООО «Луганское энергетическое объединение» обесточило Петровскую насосную станцию (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, что обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, в том числе часть полумиллионного Луганска и некоторые окружающие его населенные пункты.