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Сегодня, 30 января, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» в аэропорту «Борисполь» задержали гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Иностранец прибыл в Киев рейсом из Анкары. По предварительной информации сотрудники Госпогранслужбы установили, что мужчина находится в международном розыске как лицо, которое является вербовщиком боевиков в террористические группировки.

Иностранца пограничники сразу задержали и передали сотрудникам Нацполиции. По данному факту проинформировано украинское бюро Интерпола в Киеве.
ForUm

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