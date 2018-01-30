Сегодня, 30 января, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» в аэропорту «Борисполь» задержали гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Иностранец прибыл в Киев рейсом из Анкары. По предварительной информации сотрудники Госпогранслужбы установили, что мужчина находится в международном розыске как лицо, которое является вербовщиком боевиков в террористические группировки.

Иностранца пограничники сразу задержали и передали сотрудникам Нацполиции. По данному факту проинформировано украинское бюро Интерпола в Киеве.