Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признает, что публичность спора между ГПУ и Национальным антикоррупционным бюро была «неправильной», и заверил в том, что заинтересован в совместной работе для достижения результатов в сфере борьбы с коррупцией. Об этом он сообщил сегодня журналистам в Брюсселе, говоря о цели своего визита в институты Европейского Союза, в рамках которого встретился с представителями Европейской комиссии и Европарламента.

«Одна из задач (визита) - разъяснить ситуацию взаимоотношений между независимыми САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), НАБУ и Генпрокуратурой и нашими коллегами из СБУ, ГФС, Нацполиции. Да, действительно, в прошлом году информационная атака этих институтов друг на друга, возможно, была интересной, но не полезной ни для нас с Сытником (директор НАБУ), ни для наших ведомств, ни для Украины. Мы это признали, не я был первый, кто начал эту дискуссию, но беру ответственность за эту ошибку на себя, хотя бы потому, что я более опытный и, наверное, старше. Я дал себя втянуть в эту дискуссию. Я думаю, такая степень публичности была неправильной. Именно с этим месседжем я приехал сюда», - сказал Луценко.

При этом генпрокурор выразил убеждение, что это был «нужный разговор, потому что вокруг и ГПУ, и НАБУ существует слишком много мифов, создается слишком много фейковых новостей».

«Я как никто заинтересован в результативности НАБУ, потому что я не могу объяснить нашим гражданам, что генпрокурор лишен права расследовать дела сегодняшних чиновников, подозреваемых в коррупции. Это - исключительно монополия НАБУ. Поэтому, я думаю, что надо совместно добиваться результата, и к 1692 приговорам коррупционерам среднего звена добавить хотя бы 10 (приговоров) высокопоставленных лиц современной власти. Это будет общая победа, и никто не будет обращать внимание, была ли это ГПУ или НАБУ. Собственно, людям это и не важно. Чем больше будет конечный результат, тем меньше будет жалоб, что кто-то кому-то мешает. Я в этом убежден», - отметил Луценко, сообщает УНИАН.

Генпрокурор также объяснил необходимость выйти из «спора с НАБУ исключительно через легальные методы, а именно - изменить закон».

«Это же так легко написать: все работники НАБУ, открываем скобки - кроме секретных агентов - скобки закрыли, избираются на открытом конкурсе. Ну разве это трудно? Это просто сделать. Или, например, самостоятельное прослушивание для НАБУ. Это возможно? Да, это возможно. Можем ли мы это сейчас сделать? Да, можем. Надо спокойно подготовить поправки к закону, и, если требуется мое влияние на парламент, а оно немного есть, я готов помочь», - заверил Луценко.

Также генпрокурор считает важным положить конец практике провокации взяток. «Да, мы имеем факты, указывающие на признаки провокации взяток. Этой практике нужно положить конец. К сожалению, мы должны над этим поработать в этом направлении, и это касается не только НАБУ, но и полиции, и СБУ. И здесь никто из них не должен называть какие-либо законные действия контроля или подозрение «войной». С этим согласились европейские коллеги», - добавил Луценко.

Как сообщал ForUm, в ГМС заявили о задержании 29 ноября 2017 года агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС. При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

29 ноября 2017 года Служба безопасности провела обыск в бюро. В свою очередь сотрудники ГПУ провели обыски у агента НАБУ Екатерины Сикорской.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.

Сытник также заявил, что все операции НАБУ под прикрытием сорваны.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко считает, что агенты НАБУ работают нелегально.