Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал нулевым значение «кремлевского доклада» США для России. Об этом он заявил по итогам переговоров со своим бельгийским коллегой Шарлем Мишелем.

«Каково значение этого списка? Я бы сказал, что значение этого списка - «зеро». Оно стремится к нулю, потому что если бы мы представили обратную ситуацию, если бы мы подготовили список, в который бы включили администрацию президента Трампа целиком, палату представителей, сенат, верховный суд, офис генерального прокурора, то что произойдет после этого в Америке? Ничего. То же самое произойдет и в нашей стране, то есть ничего не произойдет», - сказал Медведев, сообщает ТАСС.

Он добавил, что «даже при наличии всякого рода списков для контактов никаких других [профильных] людей нет, других писателей для Соединенных Штатов, с которыми бы власти США могли бы общаться, у нас не существует, точно так же, как и у них не существует других должностных лиц».

«Именно поэтому я считаю, что значение подобного рода списков, если говорить об официальной части, если говорить о должностных лицах, оно стремится к нулю. Но тем не менее, это реализация того закона, который был принят, который носит абсолютно дискриминационный характер в отношении нашей страны и который, безусловно, будет отравлять наши контакты, наши отношения на протяжении достаточно длительного времени, и это само по себе плохо», - подчеркнул глава российского кабмина.

Напомним, Минфин США в ночь на вторник, 30 января, опубликовал «кремлевский доклад» — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не видел «кремлевский список» Минфина США, но пошутил, что ему «обидно» в него не попасть.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что включенных в «кремлевский список» российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на основе «кремлевского доклада» будут введены новые санкции против России.