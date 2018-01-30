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После переговоров 26 января в Дубае между помощником президента России Владиславом Сурковым и специальным представителем США по Украине Куртом Волкером Сурков сказал, что Россия будет внимательно изучать предложения США в отношении миротворческих сил США в Украине. В частности, Сурков положительно отнесся к плану США по развертыванию миротворцев США поэтапно. 

Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Отмечается, что Сурков осторожно подошел к этой теме, заявив только, что после тщательного изучения Россия предложит быстрый ответ и что будет организована последующая встреча. Маловероятно, что Россия выполнит этот план до окончания президентских выборов в марте, утверждают аналитики Stratfor, сообщает УНИАН.

Компромисс по Украине будет представлять собой уступку Соединенным Штатам - а этого Кремль хочет избежать в предвыборный период.

После выборов у России будет больше маневров для ведения переговоров. Поэтапный подход, если он будет применен, значительно изменит позиции Соединенных Штатов и России.

С тех пор, как президент России Владимир Путин впервые высказался в поддержку миротворческой миссии на Донбассе в сентябре прошлого года, Кремль был непреклонен, что такая миссия должна быть ограничена охраной независимых наблюдателей на линии соприкосновения между силами Украины и оккупантов. 

Соединенные Штаты и их союзники настаивали на том, чтобы миротворческая миссия была развернута по всему Донбассу, в том числе на границе между оккупированными территориями и Россией, где россияне регулярно предоставляют оружие и войска для поддержания боевиков. Поэтапный подход, как планируется, обеспечит компромисс между этими двумя планами.

Напомним, встреча Суркова и Волкера состоялась 26 января в Дубае.

По итогам встречи Сурков заявил, что «дубайский пакет» американских предложений по развертыванию миссии ООН на Донбассе выглядит вполне реализуемым, РФ внимательно изучит его и своевременно даст ответ.

В свою очередь Волкер отметил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.
ForUm

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