Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия дала повод для допингового скандала в стране.

«Во-первых, надо об этом сказать прямо, мы дали для этого повод, мы сами в этом виноваты. Все-таки случаи употребления допинга были. Я хочу, чтобы и эта аудитория это знала и вся страна знала», - сказал Путин на встрече с доверенными лицами, передает Интерфакс.

При этом, по его словам, таких случаев по всему миру много, «просто их не выпячивают и не раскручивают в рамках внутриполитической кампании в той или иной стране».

Он заявил, что Россия продолжит работу с международными спортивными организациями.

Президент также заявил о недопустимости использования спорта в качестве поля битвы за политические интересы.

«Я хочу сказать, что нельзя использовать спорт как поле битвы за какие-то политические интересы, но нужно ли нам работать с какими-то международными организациями? Конечно, нужно», - сказал он

Путин отметил, что в таких организациях очень многие доброжелательно относятся к России, «болеют за мировой спорт».

«Я надеюсь, что такая страница все-таки будет перевернута, причем в самое ближайшее время», - сказал президент РФ.

Напомним, 5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам, которые не замешаны в допинговых скандалах, выступить в качестве нейтральных атлетов.

На Олимпиаде-2014 в Сочи сборная России заняла первое место в общемедальном зачете, однако после серии недавних разоблачений российских спортсменов и аннулирования их результатов отечественная команда лишилась первого места.