Ситуация, которая сейчас возникла с возмещением предприятиям ЖКХ, ОСМД/ЖСК льгот и субсидий, предоставляемых населению на оплату ЖКУ, требует немедленного реагирования со стороны Министерства финансов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

«Новый механизм выплаты субсидий, введенный в действие приказом Минфина 4 января текущего года, фактически заблокировал расчеты по всей Украине. Предприятия отрасли, ОСМД/ЖСК не должны становиться заложниками ситуации – в этом заключается принципиальная позиция Минрегиона», - заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Новый механизм возмещения льгот и субсидий должен быть откорректирован и приемлем для всех участников расчетов, особенно для предприятий жизнеобеспечения, ОСМД/ЖСК. По результатам совещания Минфину предоставлено соответствующее поручение о безотлагательном урегулировании ситуации.

Напомним, приказом Минфина от 04.01.2018 № 1 введен в действие документ «Об утверждении Порядка проведения органами Казначейства расчетов, предусмотренных пунктом 8-1 Порядка финансирования расходов местных бюджетов на осуществление мероприятий по выполнению государственных программ социальной защиты населения за счет субвенций из государственного бюджета, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 04 марта 2002 года № 256, и взаимодействия участников таких расчетов». Указанные изменения Минрегион не согласовывал, а наоборот подавал свои предложения для недопущения подобного коллапса.