Бывший глава администрации президента Виктора Януковича Сергей Левочкин уверенно возвращает себе позиции и влиятельность в украинской власти.

Как сообщил «Антикору» эксперт зернового рынка страны, уже в ближайшее время новым главой Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины станет Антон Дрепин — человек, близкий к киевскому бизнесмену Вадиму Столару.

Который в свою очередь, состоит в тесном партнерстве с Сергеем Левочкиным в сфере влияния на политические процессы в Киеве. Следовательно, получение контроля над важной национальной компанией, которая имеет влияние в различных регионах Украины — совершая форвардные и прочие закупки зерна, даст Сергею Левочкину большие возможности для разговора с многими представителями местной власти.

В каких именно будущих политических проектах может быть задействован новый вид администативного ресурса группой Левочкина-Столара, наш собеседник отказался. Однако, то что влияние крупной госкомпании на политические процессы будет использовано — он подтвердил, сообщает KP.UA.

«Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 августа 2010 г. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов — линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной завод.

44 подразделения — филиала ГПЗКУ суммарно могут хранить 3,46 млн т зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов. Комбайновый парк — 500 комбайнов.