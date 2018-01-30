также в разделеОбщество
30 января. Картина дня 25
В «Борисполе» задержали вербовщика террористов 17
На Киевщине из-за долгов от газа отключили целый город 24
Луценко: Публичность конфликта ГПУ и НАБУ была ошибкой 35
В Сухопутных войсках стартовали сборы резервистов 35
Украина снова прекратила подачу воды в оккупированный Луганск 56
Гиркин заявляет, что ему «ни тепло, ни холодно» от решения суда по MH17 79
Обнародовано видео испытаний украинской крылатой ракеты 39
Луценко заявил, что отдохнул на Сейшелах «без излишеств» 35
Минрегион обвинил Минфин в блокировании возмещения субсидий 28
В Ивано-Франковске кран упал на автомобиль, погибли 2 человека 43
Антимайдановцу «Топазу» дали 8 лет тюрьмы 56
Документы на имущество «Межигорья» передали АРМА 35
В Украине успешно испытали отечественную крылатую ракету 116
СБУ разоблачила аферу с землей на побережье Азовского моря 92
Суд отменил домашний арест для фигуранта дела Княжичей 26
Больше, чем предупреждение: В Украине прокомментировали «кремлевский доклад» 65
Дело МН17: Гиркин должен выплатить $400 миллионов родственникам жертв 96

Бывший глава администрации президента Виктора Януковича Сергей Левочкин уверенно возвращает себе позиции и влиятельность в украинской власти.

Как сообщил «Антикору» эксперт зернового рынка страны, уже в ближайшее время новым главой Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины станет Антон Дрепин — человек, близкий к киевскому бизнесмену Вадиму Столару.

Который в свою очередь, состоит в тесном партнерстве с Сергеем Левочкиным в сфере влияния на политические процессы в Киеве. Следовательно, получение контроля над важной национальной компанией, которая имеет влияние в различных регионах Украины — совершая форвардные и прочие закупки зерна, даст Сергею Левочкину большие возможности для разговора с многими представителями местной власти.

В каких именно будущих политических проектах может быть задействован новый вид администативного ресурса группой Левочкина-Столара, наш собеседник отказался. Однако, то что влияние крупной госкомпании на политические процессы будет использовано — он подтвердил, сообщает KP.UA

«Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 августа 2010 г. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов — линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной завод.

44 подразделения — филиала ГПЗКУ суммарно могут хранить 3,46 млн т зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов. Комбайновый парк — 500 комбайнов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

104
Теги