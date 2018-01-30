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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области разоблачили махинацию должностных лиц с земельными участками на побережье Азовского моря.

По данным пресс-центра СБУ, правоохранители задокументировали, что депутаты сельсовета и чиновники местного отдела Госгеокадастра в течение 2010-2012 годов незаконно выделили более 30 земельных участков по 10 соток каждый в селе Белосарайская коса. Злоумышленники, с нарушением требований действующего законодательства по охране прибрежной водоохранной полосы, искусственно наращивали территорию косы, подсыпая на участки строительные отходы и мусор.

Владельцами незаконных участков становились родственники и подельники чиновников. Оперативники спецслужбы установили, что потом земля реализовывалась дельцами по рыночным ценам в 5-10 тысяч долларов за сотку. Полученные деньги тратились участниками сделки на строительство коттеджей, гостиниц на побережье Азовского моря, приобретение элитной недвижимости и выводились за границу, в частности в Россию.

По заключению экспертов, дельцы нанесли ущерб интересам общества на сумму более 22 миллионов гривен.

Во время обысков по местам работы и жительства фигурантов дела сотрудники СБУ выявили компьютерную технику, землеустроительную документацию, черновые записи, подтверждающие проведение сделки с земельными участками.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, депутату сельсовета и бывшему чиновнику Госгеокадастра сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к махинации, решается вопрос о возмещении в пользу общины более 22 миллионов гривен.

 

 
ForUm

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