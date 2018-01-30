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Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста начальника уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве Леонида Куряту, подозреваемого в причастности к перестрелке в Княжичах Киевской области.

Об этом говорится в материалах суда, сообщают Українські Новини.

Указано, что срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста завершился 26 января, и Генеральная прокуратура просила суд продлить его еще на 60 суток.

Данное ходатайство обусловлено продлением срока досудебного расследования до 28 февраля.

Кроме того, Генпрокуратура указывает, что Куряте угрожает наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное лишение свободы, и в связи с этим он может скрываться от следствия.

Защита подозреваемого отрицает наличие рисков, а также считает необоснованным подозрение, врученное начальнику угрозыска.

Суд решил, что ходатайство прокурора не содержит доказательств необходимости содержания подозреваемого под домашним арестом.

«Следственный судья (Владимир Карабань) считает, что прокурор не доказал наличие оснований считать, что подозреваемый может негативно влиять на ход досудебного следствия», - сказано в определении суда.

Суд также принял во внимание наличие у Куряты 4 детей, 2 из которых несовершеннолетние, и позитивные характеристики с места роботы.

В связи с этим суд отменил домашний арест и отпустил подозреваемого под личное обязательство, обязав носить электронный браслет контроля и сдать загранпаспорта.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего начальника уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве Куряту, уволенного из-за причастности к перестрелке в Княжичах Киевской области.
ForUm

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