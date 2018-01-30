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Публикация «кремлевского доклада» США должна побудить Россию прекратить вмешательство во внутреннюю политику различных стран и прекратить войну в Украине. Такое мнение высказал министра финансов Украины Александр Данилюк.

«Это больше, чем предупреждение. Это еще один шаг, который должен побудить Россию прекратить вмешательство в демократические процессы в различных странах мира и прекратить войну в Украине», – написал он в Facebook.

«Санкции – это один из самых эффективных и действенных методов влияния на Россию», – подчеркнул министр.

Как сообщал ForUm, в «кремлевский доклад» попали 210 имен — 114 чиновников и 96 бизнесменов.

 
ForUm

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