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Председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что с начала введения безвизового режима, почти 400 тысяч украинцев воспользовались упрощенным порядком поездок в Европу. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

«В рамках усиления контроля за въездом иностранцев в сжатые сроки была развернута система фиксации биометрических данных. С начала года контроль прошли 57 тысяч иностранцев, в т.ч. 42 тысяч россиян», - рассказал Цигикал.

Председатель ГПСУ отметил, что рамках либерализации визового режима Госпогранслужба получили доступ к базам данных Интерпола, благодаря чему за этот период выявлено 2,1 тыс. разыскиваемых лиц и 724 документа, а результативность по похищенным автомобилям выросла в 5 раз (2017 - 210 авто , 2016 - 46).

Госпогранслужба с помощью иностранных экспертов активно адаптировала нормативно-правовую базу Украины по пограничным вопросам с европейскими стандартами и внедряла передовые подходы интегрированного управления границами.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня 2017.
ForUm

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