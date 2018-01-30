Прокуратура Автономной Республики Крым по результатам специального предварительного расследования, проведенного следственным отделом Главного Управления СБ Украины в АР Крым, направила в суд очередные обвинительные акты в отношении шести бывших депутатов Севастопольского городского совета, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 депутаты Севастопольского городского совета оказали помощь и способствовали оккупации Крыма», - говорится в сообщении.

В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, поддержали решение Верховной Рады АР Крым о проведении общекрымского референдума, результатом которого стала временная оккупация территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконное вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации.

Указанным обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Прокуратурой Автономной Республики Крым в суды направлено обвинительные акты в отношении 18 депутатов Севастопольского городского совета.