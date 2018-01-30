также в разделеМир
США отказались от «черного списка» стран 16
Инцидент над Черным морем: США обвинили РФ в нарушении международного права 77
В США обнародован «кремлевский доклад» об окружении Путина 90
Госдеп: Санкции против РФ уже привели к миллиардным потерям, новые не требуются 62
Турция заявляет об уничтожении в Сирии почти 600 боевиков 33
Сена вышла из берегов и затопила Париж 232
Победителями «Грэмми» стали Бруно Марс и песня про Путина 86
Премьер Польши назвал РФ самой большой угрозой для страны 62
У побережья Панамы произошло мощное землетрясение 47
Сегодня сторонники Навального проводят по всей России акции протеста 99
США модернизировали свою самую крупную неядерную бомбу 81
Земан переизбран президентом Чехии 108
Число жертв теракта в Кабуле достигло 95 человек 57
Теракт в Кабуле: количество погибших возросло до 63 человек 61
Число жертв теракта в Кабуле возросло до 40 человек 95
Сегодня в мире чтят память жертв Холокоста 51
В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть жертвы 44
Турция собирается расширить военную операцию на всю границу с Сирией 67

Россиянка Наталья Весельницкая, которая организовала встречу в «башне Трампа» в Нью-Йорке, вновь оказалась в центре внимания СМИ в связи с делом в швейцарском суде по взяточничеству и коррупции, пишет Голос Америки.

Согласно материалам дела, россиянка пыталась завербовать швейцарского государственного служащего, чтобы он был двойным агентом.

Высокопоставленного швейцарского следователя отстранили от должности в связи с обвинениями в коррупции, нарушении тайны и «неавторизованном тайном поведении» после встречи с известным российским юристом.

Подробности дел обнародовали репортеры швейцарских газет Tribune de Geneve и Tages-Anzeiger. По сообщению издания The Daily Beast, служащий Виктор К. без разрешения посетил Москву, чтобы встретиться с Весельницкой.

Он уже десятки лет занимался делами русской мафии и олигархами. Известно также, что он встречался с российскими лицами без разрешения своих начальников.

Газета Tages-Anzeiger пишет, что швейцарский суд решил, что поведение чиновника неприемлемо и нарушало достоверность федеральной уголовной полиции.

Интересы Весельницкой, по всем признакам, связаны также с 230 миллионами долларов, которые обнаружил Сергей Магницкий, что ему стоило жизни.

Считается, что большая часть тех денег оказалась на тайных счетах в Швейцарии, и это побудило швейцарские власти начать следствие. Российский бизнесмен передал Магницкому информацию о роли швейцарских банков в международном финансовом мошенничестве. За несколько недель до того, как бизнесмен должен был дать показания по этому делу, он неожиданно умер.

Швейцарским властям известно, что во время встречи в Москве Весельницкая возбудила дело Магницкого.

По сообщениям, связанные с делом банковские счета в Швейцарии и дальше заморожены.

Ранее издание New York Times написало, что 9 июня 2016 сын Трампа, зять президента США Джаред Кушнер и на тот момент председатель избирательного штаба Пол Манафорт встретились в «Трамп-тауэр» с россиянкой Натальей Весельницкой, которая связана с Кремлем.

По данным издания, на встрече Весельницька пообещала предоставить компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон.

Трамп младший заявил, что на встрече она говорила об отмене закона Магнитского и не предоставила никакой информации о Клинтон.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги