Россиянка Наталья Весельницкая, которая организовала встречу в «башне Трампа» в Нью-Йорке, вновь оказалась в центре внимания СМИ в связи с делом в швейцарском суде по взяточничеству и коррупции, пишет Голос Америки.

Согласно материалам дела, россиянка пыталась завербовать швейцарского государственного служащего, чтобы он был двойным агентом.

Высокопоставленного швейцарского следователя отстранили от должности в связи с обвинениями в коррупции, нарушении тайны и «неавторизованном тайном поведении» после встречи с известным российским юристом.

Подробности дел обнародовали репортеры швейцарских газет Tribune de Geneve и Tages-Anzeiger. По сообщению издания The Daily Beast, служащий Виктор К. без разрешения посетил Москву, чтобы встретиться с Весельницкой.

Он уже десятки лет занимался делами русской мафии и олигархами. Известно также, что он встречался с российскими лицами без разрешения своих начальников.

Газета Tages-Anzeiger пишет, что швейцарский суд решил, что поведение чиновника неприемлемо и нарушало достоверность федеральной уголовной полиции.

Интересы Весельницкой, по всем признакам, связаны также с 230 миллионами долларов, которые обнаружил Сергей Магницкий, что ему стоило жизни.

Считается, что большая часть тех денег оказалась на тайных счетах в Швейцарии, и это побудило швейцарские власти начать следствие. Российский бизнесмен передал Магницкому информацию о роли швейцарских банков в международном финансовом мошенничестве. За несколько недель до того, как бизнесмен должен был дать показания по этому делу, он неожиданно умер.

Швейцарским властям известно, что во время встречи в Москве Весельницкая возбудила дело Магницкого.

По сообщениям, связанные с делом банковские счета в Швейцарии и дальше заморожены.

Ранее издание New York Times написало, что 9 июня 2016 сын Трампа, зять президента США Джаред Кушнер и на тот момент председатель избирательного штаба Пол Манафорт встретились в «Трамп-тауэр» с россиянкой Натальей Весельницкой, которая связана с Кремлем.

По данным издания, на встрече Весельницька пообещала предоставить компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон.

Трамп младший заявил, что на встрече она говорила об отмене закона Магнитского и не предоставила никакой информации о Клинтон.