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Соединенные Штаты Америки выразили «высокий уровень» обеспокоенности в связи с опасной российской военной деятельностью в небе над Черным морем.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, пишет Украинская правда.

«Как подтвердили Военно-морские силы США в Европе, российский СУ-27 совершил опасное взаимодействие с американским EP- 3 в международном воздушном пространстве. При этом российский пилот приблизился на расстояние 5 футов и пролетел непосредственно перед EP-3», - говорится в заявлении.

«В то время как воздушное судно США действовало в соответствии с международным правом, российская сторона грубо нарушила существующие соглашения и международное право, в частности, Соглашение 1972 о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве (INCSEA)», - заявили в Госдепартаменте США.

США призвали Россию прекратить такие опасные действия, которые повышают риск ошибки и представляют опасность для экипажа обеих сторон.

29 января российский военный самолет совершил опасный перехват самолета-разведчика ВМС США «P-3 Orion» в международном воздушном пространстве над Черным морем у аннексированного Крыма.
ForUm

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