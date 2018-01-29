Российский генерал Валерий Асапов, который в сентябре 2017 года погиб в Сирии, в течение года руководил 1-м армейским корпусом боевиков в Донецке. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно агентству, на Донбасс Асапов прибыл осенью 2015 года под позывным «Туман». Его младший брат Вячеслав рассказал о том, что в Украине Валерий находился год.

Трое сепаратистов сообщили также о том, что Асапов был не первым российским генералом на территории ОРДО и что ротация российских командующих на оккупированной территории Донбасса продолжается и до сих пор. Асапов командовал ключевым подразделением боевиков - 1-м армейским корпусом.

Как стало известно, формально генерал во время пребывания в Украине служил в Ростове-на-Дону.

Один из сепаратистов рассказал, что во время службы на Донбассе Асапов носил форму без опознавательных знаков, почти через год после этого его повысили в звании до генерал-лейтенанта.

В Кремле на запрос журналистов относительно пребывания Асапова на территории так называемой «ДНР» предложили обратиться к минобороны. А там на запрос не ответили.



Как рассказал один из сепаратистских офицеров, до прибытия Асапова в «ДНР» бои на оккупированной территории почти утихли, и генерал сосредоточился на обучении местных боевиков. Он выслушивал отчеты о ситуации на местах, при нем улучшились поставки, а боевики получили новую форму, которую раньше приходилось доставать самим. Он руководил созданием военного полигона недалеко от Тореза и организовал соревнования по «танковому биатлону» наподобие тех, что проводятся в российской армии. Уже после его смерти брат рассказал, что тот в последнее время выглядел уставшим и не рвался возвращаться в Сирию. Об Украине они почти не говорили. «Ну что он мог рассказывать? Не очень о таком поговоришь», - сказал брат.

Как сообщал ForUm, Асапов погиб в результате минометного обстрела в сентябре 2017.



По материалам: УНИАН, Українські новини