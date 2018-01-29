Сегодня в столице Португалии Лиссабоне жеребьевка определила очередность выступления стран в первом и втором полуфиналах песенного конкурса «Евровидение-2018».

Как сообщает официальный сайт конкурса, представитель Украины будет бороться за выход в финал во второй части второго полуфинала 10 мая.

«В первом полуфинале будут соревноваться 19 стран, а 18 – во втором – 8 мая и 10 мая соответственно», – говорится в сообщении.



Так, в первом полуфинале 8 мая выступят представители Албании, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Исландии, Израиля, Литвы, Армении, Австрии, Хорватии, Кипра, Финляндии, Македонии, Греции, Ирландии, Швейцарии.

Во втором полуфинале 10 мая будут представлены Австралия, Дания, Норвегия, Молдова, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Нидерланды, Венгрия, Грузия, Мальта, Черногория, Латвия, Польша, Словения, Швеция, Украина.

Финал песенного конкурса «Евровидение-2018» состоится 12 мая.

