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Бывший министр обороны Украины, сбежавший в Россию вместе с экс-президентом Виктором Януковичем, развел в Крыму масштабную девелоперскую деятельность. Принадлежащая ему группа компаний «Парангон» строит апартаменты и жилые дома в Севастополе и Евпатории, пишет Новая газета.

«Концепция бизнеса Лебедева такая же, как у депутата Кабанова: строить апартаменты без социальной инфраструктуры, но поближе к морю», - отмечает издание.

С севастопольцами у Лебедева давний конфликт из-за застройки его компанией «Агат-А» урочища Ласпи. 8,99 га земли были получены под строительство пансионата для семей с детьми, но вместо него были возведены два девятиэтажных дома, апартаменты в которых компания сегодня продаются по цене от 5,6 млн рублей.

Чиновники активность Лебедева в Ласпи осуждают, но поделать ничего не могут.

«Политика городского правительства в отношении Павла Лебедева действительно до конца не понятна, — говорит член Общественной палаты Севастополя Иван Комелов. — За одни стройки с ним судятся, а другие, к которым не меньше вопросов, легализуют. Но надо сказать, что Лебедев в одобрении местных чиновников не особо нуждается: это вполне самостоятельная фигура с большим капиталом и связями на федеральном уровне».
ForUm

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