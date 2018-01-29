Втянутые в политические игры правоохранители будут отстранены от работы, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков

Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации МВД Украины.

«Впереди предвыборный год. Будет много спекуляций и попыток привлечь правоохранителей к политическим процессам. Это не наша работа», - подчеркнул министр.

Он добавил, что каждый, кто будет в этом замечен, будет безотлагательно отстранен им от работы.

«Я хочу, чтобы каждый это понимал. У вас есть, что делать. Безопасность людей и создание среды, в которой будет комфортно жить, - это наша основная с вами задача. В этом и есть непрерывность реформы», - заверил Аваков.