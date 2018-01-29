также в разделеПолитика
Французские СМИ цитируют Медведчука и пишут о его дружбе с Путиным 39
Медведчук пояснил, почему власть не может отказаться от сотрудничества с Россией 155
Порошенко: Благодаря подвигу Героев Крут появилась независимая Украина 48
Порошенко: В РФ взбесились из-за новых санкций США 182
Дуда обещает проанализировать закон, запрещающий «бандеровскую идеологию» 71
МИД РФ считает агрессию против Украины «надуманным предлогом» для санкций 93
Сурков: Новые предложения США по Донбассу выглядят реализуемыми 438
Тиллерсон пояснил, почему Трамп не встретился с Порошенко 288
Дуда – России: Оставьте Украину в покое 70
Гройсман: Украина не вносила Эстонию в перечень офшорных стран 47
МИД: В Польше хотят изобразить украинцев как «преступных националистов» 132
Украина и США возобновят работу комиссии стратегического партнерства 35
Порошенко назвал диалог с Трампом «абсолютно блестящим» 150
Постпред Эстонии: В ЕС не обсуждают приостановление безвиза с Украиной 36
Порошенко: Борьба с коррупцией ведется не для безвиза и транша МВФ 110
Медведчук пояснил, почему псевдопатриоты заговорили о «реванше» 157
Арьев: Украина остановила блицкриг России в ПАСЕ 95
Суд отправил Саакашвили под ночной домашний арест 126

Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента Финляндской Республики Саули Ниинистьо с убедительной победой на президентских выборах в стране.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, Порошенко поблагодарил президента Ниинистьо по его личные усилия и поддержку Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, в частности о продлении санкций против РФ.

Собеседники скоординировали позиции по углублению двустороннего диалога Украины и Финляндии.

Ниинистьо поблагодарил Порошенко, который стал первым иностранным лидером, который по телефону поздравил его с победой.

Глава украинского государства пригласил новоизбранного президента Финляндии осуществить визит в Украину.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги