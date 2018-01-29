Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента Финляндской Республики Саули Ниинистьо с убедительной победой на президентских выборах в стране.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, Порошенко поблагодарил президента Ниинистьо по его личные усилия и поддержку Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, в частности о продлении санкций против РФ.

Собеседники скоординировали позиции по углублению двустороннего диалога Украины и Финляндии.

Ниинистьо поблагодарил Порошенко, который стал первым иностранным лидером, который по телефону поздравил его с победой.

Глава украинского государства пригласил новоизбранного президента Финляндии осуществить визит в Украину.