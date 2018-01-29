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В ряду «верных людей» Владимира Путина — Виктор Медведчук, «последний украинский друг Путина». Об этом пишет ведущая газета Франции Le Monde в статье, посвященной книге М. Зыгаря, которая увидела свет в 2015 году.

«С тех пор как Владимир Путин 18 лет назад пришел к власти, консолидация власти в руках Кремля была названа»вертикалью власти» — этот термин российский президент впервые употребил в июле 2000 года», — цитирует издание книгу Зыгаря.

Le Monde отмечает, что «на протяжении многих лет эта «вертикаль» была структурирована, «бесцеремонно отбрасывая слабых и отсталых, оставляя только верных людей», в числе которых назван «последний украинский друг Виктор Медведчук». Также среди «верных людей, последний украинский друг Виктор Медведчук, хищный Игорь Сечин, незаменимый Дмитрий Песков, стратег Вячеслав Володин, самурай Вячеслав Сурков, пехотинец Сергей Шойгу, непроницаемый Николай Патрушев или светский Игорь Шувалов» — уточнили в Le Monde.

Ранее, освещая состоявшийся 27 декабря обмен пленными, Le Monde признала, что Виктор Медведчук, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, стал главным переговорщиком от Украины в процессе подготовки обмена пленными.

«Московский патриархат 25 декабря организовал встречу глав сепаратистов "народных республик" Донецка и Луганска и главного украинского переговорщика Виктора Медведчука для завершения соглашения», — пишет издание, подчеркивая ключевую роль политика в переговорах и подготовке обмена.

В то же время ведущий французский сайт гражданской журналистики AgoraVox перепечатал сообщение Медведчука с Facebook о провале попыток украинской власти заместить на внутреннем рынке российские товары европейскими.

«По данным НБУ, в январе — ноябре 2017-го Украина нарастила товарооборот с РФ на 28,6%, а с ЕС — на 27,6%. К концу второго года действия ЗСТ с Евросоюзом рекордными темпами растет… торговля Украины с Россией. Через четыре года еврореформ, на фоне миллиардных убытков и сотен сорванных контрактов, стало очевидно: российский рынок, российские инвестиции, совместная кооперация были, есть и будут стратегически важными для украинской экономики. Попытка заменить их ЗСТ с ЕС провалилась. Логика экономических процессов возобладала над абсурдностью политики евроинтеграторов», — цитирует сайт AgoraVox лидера «Украинского выбора — Права народа». 
ForUm

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