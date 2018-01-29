Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке сотрудника Харьковской таможни.

По данным пресс-центра ведомства, должностные лица таможенного поста «Харьков-аэропорт» организовали механизм вымогательства денег с пассажиров за сокрытие от соответствующих служб иностранных государств фактов вывоза из Украины подакцизных товаров. Информирование партнерских таможенных служб других стран предусмотрено соответствующими протоколами к Соглашению об ассоциации Украины с Европейским Союзом для совместного выявления и пресечения правонарушений.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали пять фактов получения таможенниками взяток от авиапассажиров на общую сумму двадцать тысяч гривен. Сотрудники СБ Украины задержали одного из фигурантов дела в помещении Международного аэропорта «Харьков» во время получения очередной взятки в размере шести тысяч гривен. Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и другим фигурантам уголовного производства в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция прошла под процессуальным руководством прокуратуры и при содействии подразделения внутренней безопасности Государственной фискальной службы