Отказаться от сотрудничества с Россией украинская власть не может, ведь в таком случае это означало бы поставить крест на государственности Украины, уверен Виктор Медведчук, спецпредставитель Киева в Трехсторонней контактной группе, лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа». Об этом политик заявил в комментарии Первому каналу.

Медведчук напомнил, что на сегодняшний день транзит российского газа в Европу через Украину продолжается, и страна получает от него очень серьезные доходы.

«Продолжается приобретение угля у России, я вам могу сказать, что 56% угля в 2017 году было приобретено у России. Продолжается транспортировка нефти, нефтепродуктов и всего остального. То есть, отказаться вообще от каких-либо отношений — это означает уже поставить крест на государственности, а вот поиграть, продемонстрировать и провести очередную пиар-акцию по поводу так называемого закона о деоккупации, — это пожалуйста», — сказал В. Медведчук.

Как известно, 18 января Верховная Рада Украины 280 голосами проголосовала за закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», в котором нет упоминания о Минских соглашениях. Документ задним числом узаконивает блокаду неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, называет Россию агрессором, уделяет отдельное внимание введению военного положения, расширяет полномочия президента Украины.

На январской сессии ПАСЕ Европарламент раскритиковал данный закон, призвав официальный Киев пересмотреть документ с учетом Минских соглашений, а также в полной мере обеспечить гуманитарные потребности и социальную защиту гражданского населения на неподконтрольных территориях и в зоне конфликта.

По мнению Виктора Медведчука, изъятие из текста законопроекта даже упоминания о Минских соглашениях продемонстрировало всему миру, что Украина не намерена выполнять взятые на себя в Минске обязательства.