Власти Киеве предлагают увеличить максимально разрешенную скорость движения транспортных средств до 80 км/ч на 22-х дорогах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель киевского городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Так, предлагается увеличить скорость на следующих улицах:

1. просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская);

2. Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

3. ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);

4. Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Н. Трублаини);

5. просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. М. Малиновского);

6. Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева);

7. просп. С. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);

8. просп. Г. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

9. ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

10. Надднепрянское шоссе;

11. Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

12. Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

13. ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

14. просп. Н. Бажана (до Харьковской площади);

15. ул. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Неманская);

16. просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до поворота на с. Княжичи);

17. ул. Перова (от просп. Освободителей до ул. А. Навои);

18. просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения);

19. просп. Л. Курбаса;

20. просп. Космонавта Комарова;

21. ул. Борщаговская;

22. Южный мостовой переход.

«В списке нет ул. Елены Телиги, хотя скорость потока там всегда была достаточно высокой. Дело в том, что магистраль имеет сильный спуск и крутой подъем. Дорога сама по себе опасна. Поэтому повышать скоростной режим на ней нельзя», – отметил он.



По словам Прокопив, перечень дорог еще согласовывается, но если Киевсовет поддержит документ в ближайшее время, повышение скорости состоится уже с 1 апреля.

При этом он подчеркнул, что в зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км/ч.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине снизилась максимальная скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч.

В начале января на сайте Киевского городского совета была зарегистрирована петиция о разрешении движения по основным магистралям столицы со скоростью выше 50 км/ч, которая по состоянию на 29 января собрала более 9 тыс. подписей.