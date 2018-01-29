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По факту стрельбы в Шевченковском районе Киева, в результате которой был убит мужчина, а еще один – ранен, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным главка, предварительно установлено, что в помещении национальной лотереи находилось пять представителей частной охранной фирмы и администратор, когда туда забежали семеро мужчин в черной форме.

Между ними началась драка и прозвучало несколько выстрелов. После этого неизвестные в черной форме разбежались в разные стороны.

На месте происшествия от полученных травм один человек погиб, другой с огнестрельным ранением в живот «скорая» доставила в больницу.

Правоохранители общаются со свидетелями происшествия и проводят осмотр места происшествия и оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания нападавших.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Шевченковском районе Киева на улице Лагерная в результате стрельбы два человека получили огнестрельные ранения, один из них – умер.
ForUm

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