Судья Татьяна Хаустова решила отложить заседание по делу экс-мэра Торецка Владимира Слепцова. Такое решение было принято после того, как к подсудимому на заседание приехала скорая помощь, сообщает Громадське.

Сам экс-глава Торецка рассказал журналистам, что он постоянно находится в больнице на стационарном лечении и покидает медучреждение только на период судебных заседаний.

Прокурор по делу ходатайствует о заключении Слепцова под стражу.

Обвинение настаивает, что есть риски того, что он может давить на свидетелей, а также может скрыться на неподконтрольных территориях.

Зато защита Слепцова считает такие аргументы обвинения необоснованными.

«Большинство, а это 48 свидетелей обвинения по делу Слепцова в суде уже допрошены. Поэтому какое может быть давление на суд? Как Слепцов может убежать на неподконтрольные территории, если он добровольно имел шанс туда поехать и отказался?», - объясняет журналистам адвокат бывшего городского головы Торецка.

Заседание проходит в закрытом режиме уже почти год. Об этом ходатайствовал защита Слепцова.

Дело экс-главы Торецка стало прецедентным после того, как он отказался от обмена 27 декабря 2017, уже будучи на неподконтрольной территории в Горловке. Для того чтобы обменять Слепцова прокуратура ходатайствовала 14 декабря об отмене ему меры пресечения. До того он был под стражей. Теперь же, когда Слепцов отказался от обмена, прокуратура снова ходатайствует отправить его под арест.

Защита Слепцова объясняла, что он согласился на обмен, потому что это был единственный его шанс быть освобожденным из-под стражи. Сам Слепцов заявил, что он ни в чем не виноват: за референдум не голосовал, подписей под таким решением не ставил, только вел заседание совета, которое и так было нелегитимным, так как не было ни секретаря, ни счетной комиссии.

«Голосуют же депутаты, а теперь они все свидетели по моему делу», - говорит Слепцов.

Напомним, его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и в участии в незаконной организации «ДНР».