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Международный паралимпийский комитет поддержал отстранение Российского паралимпийского комитета, однако разрешил российским спортсменам участвовать в зимней Паралимпиаде в Южной Корее под нейтральным флагом.

В МПК отметили, что к соревнованиям допустят спортсменов, которые смогут доказать, что не употребляли допинг. Российские спортсмены смогут выступить в пяти видах спорта: горные лыжи, биатлон, беговые лыжи, сноуборд и керлинг на инвалидных колясках, передает Радио Свобода.

5 декабря исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны из-за допингового скандала.

Это первое в истории отстранение от Олимпиады страны за допинг.

При этом не замешанным в допинговом скандале российским олимпийцам предоставили возможность выступить в Южной Корее под олимпийским флагом и в статусе «Олимпийский спортсмен из России».

В случае победы россиян на Играх будет звучать не гимн России, а олимпийский гимн.

Российская сборная не участвовала в летних Паралимпийских играх 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро после отстранения Российского паралимпийского комитета в связи с обвинениями России в государственной программе поддержки допинга в зимних Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи в 2014 году.

Паралимпиада-2018 пройдет 9-18 марта в южнокорейском Пхенчхане.
ForUm

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