Взрыв, который произошел утром возле супермаркета в Харькове, может стать опасным прецедентом для Украины. Об этом в эфире 112 Украина сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

«Что касается информации относительно того, что произошло, и это предварительная информация, что женщина попыталась открыть пакет и посмотреть, что там, если она подтвердится следствием, то это будет серьезный прецедент. Но на самом деле даже разговор в таком контексте, что человек видит пакет, опасный, подозрительный пакет, и решил посмотреть, что там внутри, - это говорит об одной вещи, на которую надо обратить внимание. Этот случай может стать серьезным прецедентом в украинской истории. Одним из первых прецедентов - тогда, когда террорист совершал свой акт, практически рассчитывая на интерес граждан, которые обязательно подойдут и посмотрят, что там», - сказал он.

По мнению Варченко, подобные случаи подтверждают, что Украина находится в зоне повышенной террористической угрозы.

«Я не помню, чтобы в Украине оставляли пакеты со взрывчаткой. Это настораживает сейчас. Это в очередной раз подтверждает, что Украина находится в зоне повышенной террористической угрозы, вследствие того, что у нас есть враждебно настроенное по отношению к Украине государство и его агенты, которые готовы осуществлять свое черное дело на территории Украины», - добавил он.

Советник министра отметил, что дело будет квалифицировано по ст. 258 УК (теракт).

Напомним, 29 января в ​​Харькове на улице Клочковской возле одного из магазинов прогремел взрыв, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

По факту взрыва на улице Клочковской в ​​Харькове начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната направленного действия.