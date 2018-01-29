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На Буковине задержали банду из бывших участников АТО, занимавшуюся разбойными нападениями. Об этом на своей странице в Facebook сообщил  пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

«Уже известно, что 27-летний житель Черновцов организовал хорошо вооруженную группу. К ней привлек трех своих знакомых, с которыми совместно проходил военную службу в зоне проведения АТО. Имея боевой опыт и подготовку, начали планировать нападать на отдельных граждан», – отметил он.

По словам Лысенко, для нападений участники банды тщательно изучали декларации госслужащих и должностных лиц.

«Наконец решили совершить нападение на семью председателя одного из судов Черновицкой области. 10 июля 2017 года около 6:00 утра банда ворвалась в помещение пострадавшего, напала на него и его жену. Связали и, угрожая огнестрельным оружием, отняли почти 11 тыс. евро. Но скрыться от правоохранителей им не удалось», – подчеркнул он.

Прокуратура Черновицкой области утвердила и передала в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех участников организованной преступной группы. За содеянное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
ForUm

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