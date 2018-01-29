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Число боевиков, уничтоженных в рамках операции «Оливковая ветвь» на северо-востоке Африна, достигло 597, сообщает Анадолу со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

В сообщении отмечается, что только в ночь на 29 января в Африне авиация уничтожила 44 объекта боевиков «Рабочей партии Курдистана» (PKK) / «Союза общин Курдистана» (KCK) / «Отрядов народной самообороны» (PYD - YPG) и »Исламского государства».

Все 25 самолетов, участвующих в операции, вернулись на аэродромы базирования.

В ночных боях получили ранения четыре бойца Сирийской освободительной армии (СОА), принимавших участие в операции в Африне, нейтрализовано 40 боевиков.

Операция в Африне продолжается в соответствии с намеченным планом, говорится в сообщении.

Напомним, 20 января 20 января Анкара начала операцию«Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне.  

Турция собирается расширить военную операцию на все пространство сирийско-турецкой границы.
ForUm

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