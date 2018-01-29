В воскресенье, 28 января, Папа Римский Франциск назвал украинок героинями на встрече с украинской общиной в соборе Святой Софии в Риме, сообщает Радио Ваикана.

Глава Римо-Католической церкви поблагодарил украинских женщин, которые ухаживают в Италии за пожилыми людьми, детьми и больными, назвав их «апостолками милосердной любви и веры». Он также отметил, что украинки мужественно передавали веру во время крещения детей в самые сложные времена, сообщает «Новое Время».

«За каждым из вас стоит мама, бабушка, которая передала веру. Украинские женщины – действительно героини», – сказал Папа Франциск.

Папа Римский рассказал, что в Аргентине Верховный архиепископ УГКЦ подарил ему икону Богородицы. Эту икону понтифик забрал с собой в Рим.

«Хочу рассказать вам один секрет. Ночью, перед тем, как идти в кровать, и утром, когда просыпаюсь, я всегда встречаюсь с украинцами… Каждый вечер, перед тем, как идти спать, целую икону Пресвятой Богородицы, которую мне подарил ваш Верховный Архиепископ, и утром также здороваюсь с ней. Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински», – рассказал он.