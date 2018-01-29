За минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела укреплений Вооруженных сил Украины российско-оккупационными подразделениями, в результате этого ни один украинский защитник не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В вечернее время на линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. Российско-оккупационные группировки продолжают нарушать Минские договоренности», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении в вечернее время боевики активизировались в Светлодарской дуге. Враг из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов несколько раз вел огонь вокруг Луганского. Минометы этого же калибра противник применил по нашим позициям неподалеку Троицкого.

На донецком направлении из гранатометов незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты сил АТО у Широкино.