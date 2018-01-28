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Сегодня, 28 января, в Киеве на улице Зоболотного в результате ДТП произошло возгорание фуры и трех легковых автомобилей.

Как сообщает «Киев Оперативный» со ссылкой на слова очевидцев, фура выехала на встречную полосу и въехала в автомобиль Mercedes с людьми. «Моментально загорелись несколько автомобилей», – говорится в сообщении.

На месте ДТП работают спасатели и полиция.

По информации dtp.kiev.ua, проезд по данному участку дороги перекрыт.

Также отмечается, что фура врезалась в электроопору, после чего вспыхнул огонь, который перекинулся на стоящие рядом автомобили.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

 
ForUm

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